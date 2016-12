FOX 13:15 bis 14:00 Fantasyserie Sleepy Hollow Eisen und Feuer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nick Hawley bekommt überraschend Besuch von Carmilla Pines, die ihn nach dem Tod seiner Eltern aufgezogen hat. Nun fordert sie einen Gefallen ein: Hawley soll ein Buch aus Ichabods und Abbies Archiv für sie entwenden. Ichabod, Abbie und Jenny können Nick in letzter Minute retten, als sich herausstellt, dass Carmilla ein Dämon ist. Captain Irving gewöhnt sich langsam an sein neues "Leben". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Sam Chalsen, Nelson Greaves Kamera: Tod Campbell Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler