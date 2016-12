KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Ganz schön knapp! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ganz schön knapp!: Der Countdown läuft für die INGREDIENTS: Nur noch wenige Stunden trennen die Band von ihrem ersten großen Auftritt auf der Bühne des "Nirgendwo", einem ehemaligen Lokschuppen am Berliner Ostbahnhof, der inzwischen als Konzert-Location fungiert. Zur Fête de la Musique werden hier viele Zuschauer erwartet, und entsprechend groß ist die Aufregung, als sich Marcel, Leo, Lissi, Julian und Luca zu einer letzten Generalprobe in ihrem Proberaum versammeln. Für Dissens sorgt die Frage, ob noch eine Zugabe einstudiert werden soll. Als Julian, Marcel, Luca und Leo hierfür Songs vorschlagen, die die Band eigentlich schon längst zu den Akten gelegt hat, kippt kurz vor Konzertbeginn die Stimmung. Dicke Luft im Proberaum? Eine gewisse Anspannung lässt sich auch bei der Ankunft im "Nirgendwo" nicht ganz leugnen. Sängerin Lissi steht das erste Mal mit einer "richtigen" Band auf der Bühne und ist überfragt: Was gehört zum Bühnenaufbau dazu, welches Kabel und welches Mikrofon gehört wohin? Die Zeit rast der Band davon und ein richtiger Soundcheck scheint plötzlich in weite Ferne zu rücken. Zu alldem haben sich auch noch die Mentoren der INGREDIENTS angekündigt, um die Fortschritte ihrer Schützlinge unter Live-Bedingungen zu begutachten. Als Mentor Tiemo Hauer sieht, wie der Band mehr und mehr die Felle davonschwimmen, schreitet er zur Tat? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit, I Am Jerry und The Subways zum Thema "Bandchemie" Statements zum Thema "Live-Shows", "Bühnentechnik" und "Erste Auftritte" von Anthony Kiedis (Sänger Red Hot Chili Peppers), AnnenMayKantereit, Bosse, Jennifer Rostock, Wanda und Sportfreunde Stiller In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin