KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Yakari Der Zorn der Raben / Fettauges langer Marsch F 2005-2016 2016-12-08 11:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Der Zorn der Raben: Bei Yakaris Stamm steht ein großes Fest bevor. Regenbogen möchte dafür leckeres Trockenfleisch nach dem Spezialrezept ihrer Mutter zubereiten. Doch dafür benötigt sie frische Kirschen. Und der einzige Kirschbaum weit und breit liegt bei den Schwarzen Zinnen und wird von angriffslustigen Raben verteidigt. Regenbogen beschließt dennoch, die Gefahr auf sich zu nehmen. Fettauges langer Marsch: Kleiner Dachs fragt sich, wieso ausgerechnet der ständig schlafende Indianer Fettauge im Besitz einer Feder ist, die nur diejenigen bekommen, die sich den Respekt und den Dank des gesamten Stammes verdient haben. Als Stiller Fels erzählt, wie Fettauge einst einen Säugling rettete, will sich Kleiner Dachs seine erste Feder auf dieselbe Art verdienen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Sprecher: Mia Diekow (Yakari) Marc Seidenberg (Kleiner Donner) Patrick Bach (Kleiner Dachs) Julia Fölster (Regenbogen) Wolf Frass (Großer Adler) Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud