KI.KA 16:10 bis 16:50 Trickserie Horseland, die Pferderanch Das Geheimnis / Die Neuen USA 2006 Stereo Live TV Merken Das Geheimnis: Sarahs Cousin Chris kommt überraschend nach Horseland. Die Freunde bitten ihn, bei einer Dressurvorführung im Rahmen eines Reiterfestes mitzumachen. Die schwierigen Figuren der Dressur sind in einem Buch beschrieben, nach dem die Freunde trainieren. Nur Chris lehnt es ab, das Buch zu benutzen. Es mehren sich die Indizien und bald stellt sich heraus, dass Chris eine Leseschwäche hat. Als Zoey und Chloe ihn deswegen aufziehen und ihm das Leben schwer machen, gesteht er Sarah sein Geheimnis. Sarah kann ihm helfen, in dem sie ihn mit Willi zusammenbringt, der ebenfalls Probleme mit dem Lesen hat. Die Neuen: Die Horseland Truppe bekommt Verstärkung: Nani Cloud und ihr Pferd Sunburst. Nani ist ein junges Mädchen, das wegen seiner indianischen Abstammung allerhand Vorurteilen ausgesetzt ist. Besonders Zoey beäugt Nani kritisch. Wie sich bald zeigt, beneidet sie Nani auch um ihre reiterischen Fähigkeiten. Sie fordert Nani zu einem Rennen heraus. Zoey setzt alles daran, dieses Rennen, in dem es um die Position des Teamchefs geht, zu gewinnen! Durch einen Sturz wird sie zwar nicht Siegerin, aber sie ist beeindruckt von Nanis Fairness, als diese erklärt, dass Zoey Teamchef bleiben soll. Denn als Teamchef muss man mehr können, als nur ein Rennen zu gewinnen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Horseland Regie: Karen Hyden Drehbuch: Carter Crocker Musik: Ron Wassermann