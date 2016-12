Spiegel TV Wissen 12:50 bis 13:35 Dokusoap Münchner Originale D 2014 Merken Arwed Raab, der Projektleiter des Olympiastadions, hat ein volles Wochenende: Der München Marathon steht an, samt Laufmesse, Trachtenlauf und Pressekonferenz. Ruhiger geht es zu im Englischen Garten, wo Kutscher Hans Holzmann seine Runden dreht. In der Münchner Staatsoper macht der Opernsängerin Okka von der Damerau nicht nur das normale Lampenfieber, sondern auch eine Erkältung zu schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Münchner Originale