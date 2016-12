National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Im Bann der Bären Eisbären USA 2010 2016-12-09 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Chris Morgan wagt sich aufs arktische Packeis, um Eisbären aus nächster Nähe filmen zu können. Der Umweltschützer und Ökologe beobachtet an den Bären Verhaltensweisen, die nur einen Rückschluss zulassen: Die durch die globale Erwärmung verursachten milden Winter und das immer dünner werdende Packeis setzen die Bären untereinander einem immer stärkeren Wettbewerb aus. Das arktische Alaska ist auch der Lebensraum zahlreicher Grizzlys - und Chris hat das große Glück, an einem besonders einsam gelegenen Ort eine Grizzlymutter mit ihren Jungen bei der Jagd beobachten zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bear Nomad

