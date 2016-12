National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Gorongosa - Ein Paradies kehrt zurück Das Rätsel der Löwen NL 2015 2017-01-05 13:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Tierfilmer Bob Poole ist mehr als ein Beobachter. Während seiner Arbeit im Gorongosa National Park in Mosambique schaut er nicht nur durchs Objektiv, sondern packt auch mit an. Immerhin geht es um eines der ehrgeizigsten Naturschutzprojekte aller Zeiten. Gleich in Folge 1 versucht er gemeinsam mit der Biologin Paola Bouley herauszufinden, warum die Löwenpopulation von Gorongosa langsamer wächst als erwartet. Löwen sind schließlich entscheidend für den Aufbau eines funktionierenden Ökosystems. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Africa's Wild Kingdom Reborn