National Geographic Wildlife 09:40 bis 10:25 Dokumentation Europas Wölfe SK 2014 2017-01-03 20:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Karpaten gehören zu den letzten zusammenhängenden Naturlandschaften Europas. Hier, wo Polen, die Slowakei und die Ukraine zusammentreffen, leben Wisente und Bären in freier Wildbahn. Biber bauen Dämme und stauen Flüsse und Bäche an, wodurch wiederum neue Lebensräume geschaffen werden. Auch das wohl scheueste Raubtier Europas ist hier zu Hause: der Wolf. Er steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation, die zeigt, wie große Teile des Kontinents vor Jahrhunderten ausgesehen haben müssen. Schließlich kommt es zu Begegnungen mit den Tieren, die die Lebenswelt unserer Vorfahren nachhaltig geprägt haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wolf Mountains