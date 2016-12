National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Aggressionsbewältigung USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar hilft Robert Schwartzman, Sänger und Gitarrist der Rockband Rooney, bei der Erziehung seines Pitbulls Sandy. Sandy hat sich aggressiv gegenüber anderen Hunden gezeigt. Robert hofft, dass Cesar ihm bei Sandy helfen kann, damit sich jemand anderes um sie kümmern kann, während er auf Tournee ist. Comicautor und Fernsehproduzent Paul und seine Frau Misty Lee haben zwei Boston-Terrier aufgenommen: Mugsy und Deuce. Sie waren allerdings nicht darauf vorbereitet, dass die beiden Hunde so aggressiv sind. Paul wird mit den beiden Terriern an einem Training teilnehmen, das "Thank Dog! Bootcamp" heißt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dini (Himself - Guest) Misty Lee (Herself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

