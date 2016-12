Kinowelt 03:40 bis 05:10 Liebesfilm With or Without You GB 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Rosie und Vincent sind seit zehn Jahren ein Paar und seit fünf verheiratet. Seit einem Jahr versuchen sie nun schon, ein Baby zu bekommen, doch dieses eine Jahr mit Sex nach Stundenplan, täglichem Temperaturmessen, regelmäßigen Arztbesuchen und Angst vor der Diagnose "unfruchtbar" stellt ihr Liebesglück auf eine harte Zerreißprobe. Außerdem sind beide nicht gerade glücklich in ihrem Job - Vincent hat sogar Rosie zuliebe seinen Job als Polizist aufgegeben und arbeitet nun in der Glaserei ihres Vaters. Ausgerechnet in dieser Ehekrise taucht Benoit, Rosies französischer Brieffreund aus Jugendtagen, in Belfast auf. Natürlich entgeht Vincent nicht, dass Rosie ihren alten Bekannten attraktiv findet, und wird mehr und mehr eifersüchtig auf den Nebenbuhler. Doch je eifersüchtiger er reagiert, desto mehr fühlt Rosie sich zu Benoit hingezogen. Sie liest alte Briefe und merkt, dass ihr Leben eigentlich ganz anders verlaufen ist, als sie es geplant hat. Dann erwischt sie ihren Ehemann auch noch beim Fremdgehen und das Schicksal nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Eccleston (Vincent Boyd) Dervla Kirwan (Rosie Boyd) Yvan Attal (Benoît) Julie Graham (Cathy) Alun Armstrong (Sammy) Lloyd Hutchinson (Neil) Michael Liebman (Brian) Originaltitel: With or Without You Regie: Michael Winterbottom Drehbuch: John Forte Kamera: Benoît Delhomme Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 448 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 243 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 178 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 43 Min.