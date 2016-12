Kinowelt 01:20 bis 03:40 Thriller Julia USA, F, MEX, B 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Julia ist 40 und ein Wrack. Jeden Abend trinkt sie bis zur Besinnungslosigkeit, landet mit irgendeinem Kerl im Bett, um am nächsten Morgen angeekelt ihr verkorkstes Leben zu verfluchen. Als ihre psychisch labile Nachbarin sie bittet, dabei zu helfen, ihren achtjährigen Sohn Tom aus der Obhut des reichen Großvaters zu befreien, sieht Julia endlich ihre Chance. Sie kidnappt den Jungen auf eigene Faust, um zwei Millionen Dollar von der Familie zu erpressen. Doch die Aktion geht gründlich schief. Mit dem Kind im Schlepptau flieht Julia nach Mexiko, wo die Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Erick Zoncas rasantes Drama über die Verzweiflungstat einer Trinkerin begeistert durch die alles überragende Darstellung von Oscar®-Preisträgerin Tilda Swinton, die in der Rolle der gleichsam skrupellosen wie verletzlichen Julia alle Register ihres Könnens zieht. Das SÜDDEUTSCHE Magazin schrieb: "Mit ihrem neuen Film 'Julia' hat Tilda Swinton sich endgültig zur Ausnahmeschauspielerin etabliert [...], den Kritiker sämtlicher Medien für einen absoluten Durchbruch als Künstlerin halten." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Julia) Saul Rubinek (Mitch) Kate del Castillo (Elena) Aidan Gould (Tom) Jude Ciccolella (Nick) Bruno Bichir (Diego) Horacio Garcia Rojas (Santos) Originaltitel: Julia Regie: Erick Zonca Drehbuch: Erick Zonca, Aude Py Kamera: Yorick Le Saux Altersempfehlung: ab 16