Kinowelt 15:00 bis 16:30 Komödie Waiting... USA 2005 16:9 Mitch tritt seinen ersten Arbeitstag im Diner "Shenaniganz" an. Ihm wird der erfahrene Mitarbeiter Monty zur Seite gestellt, der den Neuling mit dem Arbeitsplatz bekannt machen und ins Kollegium einführen soll. Für die Angestellten ist es ein normaler Tag, wie jeder Andere. Doch, dass es in diesem Lokal alles Andere als normal zugeht, wird Mitch schnell klar, als er die Bekanntschaft der skurrilen Mitarbeiter und ihrer schrägen Angewohnheiten macht. Der Umgangston ist obszön, das Auftreten teils ungepflegt und das Verhalten hinter dem Tresen definitiv unangemessen. Ein alles andere als appetitliches Vergnügen und dennoch läuft der Laden super. Delikate Pointen auf dem silbernen Tablett serviert. Et voilà! Schauspieler: Ryan Reynolds (Monty) Anna Faris (Serena) Justin Long (Dean) David Koechner (Dan) Luis Guzmán (Raddimus) Chi McBride (Bishop) John Francis Daley (Mitch) Originaltitel: Waiting... Regie: Rob McKittrick Drehbuch: Rob McKittrick Kamera: Matthew Irving Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 12