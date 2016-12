Kinowelt 09:10 bis 10:35 Komödie The Ice Harvest USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten soll man sich was gönnen, denken sich Mafia-Anwalt Charlie Arglist und Porno-König Vic Cavanaugh: Gemeinsam erleichtern sie Charlies Klienten Bill Gerard um satte zwei Millionen Dollar. Doch ein Eissturm hindert das neureiche Gaunerpärchen an der Flucht. Jetzt heißt es, auf keinen Fall Verdacht erregen. Während Vic eiskalt bleibt, packt Charlie die Panik. Bei seiner üblichen Runde durch Bills Striplokale versucht er, auf keinen Fall Aufmerksamkeit zu erregen...und erreicht das Gegenteil. Schnell heften sich Bills Killer an seine Fersen, doch damit fangen Charlies Probleme erst an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Charlie Arglist) Billy Bob Thornton (Vic Cavanaugh) Connie Nielsen (Renata Crest) Lara Phillips (Rusti) Ned Bellamy (Sidney) Oliver Platt (Pete Van Heuten) Randy Quaid (Bill Guerrard) Originaltitel: The Ice Harvest Regie: Harold Ramis Drehbuch: Richard Russo, Robert Benton Kamera: Alar Kivilo Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 16