Londons Mega-Praxis GB 2015. Stellt ein Mensch mit einer bipolaren Störung auf einem Langstreckenflug eine Gefahr für sich oder die anderen Passagiere dar? Diese Frage muss Dr. Eleanor Beecraft in dieser Folge klären. Ihr Patient Paul Mansfield möchte trotz seiner manisch-depressiven Erkrankung nach Malaysia fliegen. Aber ist er stabil genug dafür? Oder ist das Risiko eines Rückfalls zu groß? Dr. Claire Taylor hat es unterdessen mit einer Frau zu tun, die mit dem Gedanken spielt, sich sterilisieren zu lassen. Da dies ein folgenschwerer Eingriff ist, klärt sie ihre Patientin eingehend über die Vor- und Nachteile auf. Originaltitel: The Practice