Fearless Cook Sri Lanka K 2015 Auf seiner Reise durch Sri Lanka muss Kiran Jethwa mehr als einmal Mut beweisen: Bei der Jagd nach Garnelen steigt der furchtlose Koch in die düsteren Tiefen des Manu-Flusses hinab. Anschließend trifft er sich mit Arbeitern, die barfuß an Palmen hochklettern, um deren Saft zu ernten - und das ohne weitere Hilfsmittel. Tapfer tut es Kiran ihnen gleich, bis ein heftiger Windstoß ihn zur Vernunft bringt. Zum Abschluss des spannenden Tages bereitet der kenianische Koch seinen Gästen ein spektakuläres Festmahl aus Garnelen, Paprika, Palmwein und einem Curry zu. Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef