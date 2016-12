13th Street 01:00 bis 01:45 Krimiserie Law & Order Nicht willkommen und gejagt USA 2009 Stereo 16:9 Merken Oswaldo Morales liegt mit schwersten Verletzungen inmitten von Glassplittern in einer New Yorker Straße. Die Scherben führen die Detectives gemeinsam mit der Aussage eines Freundes zu drei Jugendlichen, die Jagd auf illegale Einwanderer machten. Während Oswaldo im Koma liegt, braucht Staatsanwalt McCoy (Sam Waterston) viel juristische Fantasie, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Mary Beth Hurt (Judge Gillian Berrow) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael Watkins Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose Kamera: Bill Klayer Musik: Mike Post