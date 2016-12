13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Mord und Rufmord USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die britischen Austauschstudenten Colin und Geraldine werden in ihrer Wohnung erstochen und in Brand gesetzt. Kurz darauf stirbt auch ihr Nachbar Charlie, der versucht hatte das Feuer zu löschen, an seinen Verletzungen. Ein verleumdender Blog führt die Detectives zu einer Freundin Charlies, doch als sich diese erhängt, wird klar, dass der Fall komplexer ist als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) David Lansbury (Dennis Teal) Originaltitel: Law & Order Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: William Klayer Musik: Mike Post