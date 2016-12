13th Street 13:00 bis 13:50 Krimiserie Navy CIS Homefront USA 2016 Stereo 16:9 Merken Fornell und Vance fliegen nach England, um mit Jessica Terdei, der ehemaligen Leiterin des MI-6, über die damalige gemeinsame Operation "Juniper Strike" zu sprechen. Da werden sie in Terdeis Haus unter Beschuss genommen. Sie fliegen zusammen mit ihr nach DC, wo Fornell sie vorübergehend in Gibbs' Haus unterbringen will. Doch sie werden schon erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Gina Lucita Monreal, Jennifer Corbett Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12