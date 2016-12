Tele 5 00:30 bis 02:10 Actionfilm Universal Soldier USA 1992 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach einem blutigen Massaker töten sich der Vietnamsoldat Luc und sein wahnsinnig gewordener Vorgesetzter Scott bei einem mörderischen Zweikampf gegenseitig. 23 Jahre später gehören die reanimierten Körper der beiden zu der Superkampfeinheit der "Universal Soldiers". Die Erinnerung an die Vergangenheit ist gelöscht, sie kämpfen nun Seite an Seite. Doch etwas geht schief: Luc beginnt sein Erinnerungsvermögen zurückzugewinnen und flieht gemeinsam mit der Reporterin Veronica. Die UniSols unter Führung des zunehmend wahnsinniger werdenden Scott nehmen die Verfolgung auf. Nach zahlreichen Zwischenfällen kommt es auf der Farm von Lucs Eltern zum Showdown zwischen Luc und Scott. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Ally Walker (Veronica Roberts) Ed O'Ross (Colonel Perry) Jerry Orbach (Dr. Christopher Gregor) Leon Rippy (Woodward) Tico Wells (Garth) Originaltitel: Universal Soldier Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Richard Rothstein, Christopher Leitch, Dean Devlin Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 18