Tele 5 20:15 bis 22:10 Horrorfilm Super Hybrid USA, D 2010 2016-12-03 01:45 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollten sie ihn in die Werkstatt ja gar nicht mehr rein lassen, doch weil sie der Abschleppmann gar so nett bat, nehmen sie den Unfallwagen zur späten Abendstunde doch noch an. Der Patient war mal ein cooler Flitzer und wirkt jetzt etwas verbeult, doch in Wahrheit erfreut sich das Alien in seinem Inneren bester Gesundheit und wartet nur darauf, unaufmerksame Mechaniker zum Abendbrot zu nehmen. Die Kollegen sind ernsthaft beunruhigt und ergreifen Gegenwehr. Doch haben sie auch eine Chance gegen den perfekt angepassten Jäger? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Oded Fehr (Ray) Shannon Beckner (Tilda) Adrien Dorval (Gordy) Ryan Kennedy (Bobby) Melanie Papalia (Maria) John Reardon (David) Josh Strait (Al) Originaltitel: Super Hybrid Regie: Eric Valette Drehbuch: Neal Marshall Stevens Kamera: John R. Leonetti Musik: Thomas Schobel, Martin Tillman