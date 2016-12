Tele 5 02:55 bis 04:20 Horrorfilm Der kleine Vampir D, NL, USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine amerikanische Vampir Tony landet mit seiner Familie in Schottland, wo er in der Schule und in der Nachbarschaft zum Außenseiter abgestempelt wird. Doch dann lernt er den Vampir Rudolph kennen. Ihm hilft er bei der Suche nach einem Amulett, das seine Familie vom Vampirfluch befreien könnte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonathan Lipnicki (Tony Thompson) Rollo Weeks (Rüdiger von Schlotterstein) Anna Popplewell (Anna von Schlotterstein) Richard E. Grant (Ludwig von Schlotterstein) Alice Krige (Hildgard von Schlotterstein) Dean Cook (Lumpi) Tommy Hinkley (Bob Thompson) Originaltitel: The Little Vampire Regie: Uli Edel Drehbuch: Karey Kirkpatrick, Larry Wilson Kamera: Bernd Heinl Musik: Nigel Clarke Altersempfehlung: ab 6

