Tele 5 20:15 bis 23:05 Horrorfilm Rosemaries Baby USA 1968 16:9 20 40 60 80 100 Merken Rosemary und Guy Woodhouse, ein frisch verheirates junges Ehepaar, zieht in einen ausladenden Wohnblock aus dem vorigen Jahrhundert an der Peripherie von New Yorks Central Park. Zunächst ist die schwangere Rosemary von der zutraulichen Art der benachbarten Rentnerkäuze begeistert, doch nach und nach legt sich ein Schatten der Unsicherheit über ihr Dasein: Ihre Umgebung scheint sich ausnahmslos mit okkultem Schnickschnack zu beschäftigen, in der Nacht quälen sie massive Alpträume und auch im Wesen ihres sonst so rationalen Mannes gehen beunruhigende Veränderungen vor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse) John Cassavetes (Guy Woodhouse) Ruth Gordon (Minnie Castevet) Sidney Blackmer (Roman Castevet) Maurice Evans (Edward "Hutch" Hutchins) Ralph Bellamy (Dr. Sapirstein) Patsy Kelly (Laura-Louise) Originaltitel: Rosemary's Baby Regie: Roman Polanski Drehbuch: Roman Polanski Kamera: William A. Fraker Musik: Krzysztof Komeda Altersempfehlung: ab 16

