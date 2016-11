RTS Un 21:15 bis 22:55 Sonstiges Le mec de la tombe d'à côté F 2016 Stereo Merken Louise a perdu son mari depuis un an et lui rend visite tous les jours au cimetière. Benoît, lui, vient de perdre sa mère adorée et entretient chaque jour sa tombe. L'une est bibliothécaire et citadine, l'autre s'occupe de la ferme familiale et vit en pleine campagne. Très naturellement, Louise a pris l'habitude de parler à son défunt préféré mais, dans ces circonstances un peu particulières, la cohabitation entre Benoît et Louise au cimetière dégénère assez vite. Ni l'un ni l'autre n'étant prêt à renoncer à "son" créneau horaire, ils finissent par se parler, sympathiser puis boire un verre? L'amour peut-il être compatible avec la différence? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Le mec de la tombe d'à côté Regie: Agnès Obadia Drehbuch: David Foenkinos