Pro7 MAXX 05:40 bis 07:20 Trickfilm Pokémon - Der Film: Weiß - Victini und Zekrom J 2011 HDTV Ursprünglich als Nintendo-Spiel gestartet, erfreute sich die Pokémon-Saga so großer Beliebtheit, dass bald eine eigene Fernsehserie und zahlreiche Kinofilme folgten. In "Pokémon - Der Film: Weiß - Victini und Zekrom" begibt sich Ash, begleitet von seinen Freunden Lilia und Benny, durch die Einall-Region nach Eindoak Town. Hier trifft er auf das mysteriöse Pokémon Victini. Was keiner ahnt: Zwischen Eindoak Town und Victini besteht eine ganz besondere Verbindung ... Originaltitel: Pokémon the Movie: White - Victini and Zekrom Regie: Kunihiko Yuyama Drehbuch: Hideki Sonoda, Satoshi Tajiri Kamera: Shinsuke Ikeda Musik: Kazuhiko Sawaguchi, Akifumi Tada Altersempfehlung: ab 6