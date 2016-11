Pro7 MAXX 02:45 bis 03:25 Mysteryserie Supernatural Paartherapie USA 2011 16:9 HDTV Merken Sam und Dean Winchester sind hinter einer Hexe namens Maggie Stark her, die eine Kleinstadt tyrannisiert und bereits zahlreiche Todesfälle verursacht hat. Die Brüder spüren ihren Ehemann Don auf und bitten ihn um Hilfe. Dabei erfahren sie, dass Maggie wütend auf ihn ist, weil er eine Affäre hatte. Nun lässt sie ihren unbändigen Zorn an den Bewohnern der Stadt aus. Für Sam und Dean beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) James Marsters (Don Stark) Charisma Carpenter (Maggie Stark) Sean O. Roberts (Chet / Leviathan) Meredith McGeachie (Sue) Cindy Busby (Jenny Klein) Originaltitel: Supernatural Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Brad Buckner, Eugenie Ross-Leming Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 376 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 106 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 66 Min.