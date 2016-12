VOX 20:15 bis 22:00 Actionfilm Transporter - The Mission F, USA 2005 2016-12-03 04:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Martin, Spezialist für den Transport geheimer oder auch brisanter Waren, tritt einen Vertretungsjob als Fahrer der reichen Familie Billings in Miami Beach an. Für den ehemaligen Unterweltkurier ist dieser Auftrag ein ungewöhnlich ruhiger Job. Frank genießt die Fahrten mit dem aufgeweckten Sohn der Familie, Jack Billings, mit dem er sich schnell anfreundet. Nach einer Fahrt zum Arzt wird der Sechsjährige dort jedoch vor seinen Augen entführt. Die Gangster sind in der Überzahl und zwingen Frank zum Rückzug. Er kann Jack gerade noch das Versprechen geben, dass er ihn niemals im Stich lassen und aus den Händen der Entführer befreien wird. Erst jetzt erfährt der ahnungslose Frank nähere Einzelheiten über die Familie Billings: Jacks Vater Jefferson Billings ist Leiter der Drogenbehörde von Miami und fährt einen knallharten Kurs gegen die internationale Drogenmafia. Die holt nun zum Gegenschlag aus. Jack wurde nicht nur entführt, um ein enormes Lösegeld zu erpressen und um Jefferson Billings einzuschüchtern. Der Junge wurde auch mit einem heimtückischen Virus infiziert, das innerhalb von 24 Stunden tödlich ist, sofern kein Gegenmittel verabreicht wird. Selbst wenn es gelingen würde, Jack zu befreien, könnten Jacks Eltern und damit auch die Mitarbeiter der Drogenbehörde mit dem Virus infiziert werden. Erfinder dieses teuflischen Plans: der eiskalte Terrorist Gianni und dessen sadistische wie waffenwütige Gespielin Lola. Frank setzt alles daran, sein Versprechen zu halten und startet die fieberhafte Suche nach Jack und dem Gangsterpaar Gianni und Lola. Leider hält die Polizei von Miami ihn aufgrund seiner eigenen kriminellen Vergangenheit zunächst für einen Komplizen der Drogenkartelle. Frank hat alle Hände voll zu tun, die Billings sowie die Polizei von seiner Unschuld zu überzeugen und gleichzeitig die Spur der Entführer zu finden. Ein knallharter Wettlauf gegen die Zeit beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Frank Martin) Alessandro Gassman (Gianni) Amber Valletta (Audrey Billings) Kate Nauta (Lola) Matthew Modine (Jefferson Billing) Jason Flemyng (Dimitri) Keith David (Stappleton) Originaltitel: Transporter 2 Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Mitchell Amundsen, Fabrice Bismuth Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 12