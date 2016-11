Slovenija 1 23:05 bis 01:30 Drama Equus - Blinde Pferde USA, GB 1977 Nach dem Bühnenstück von Peter Shaffer 20 40 60 80 100 Merken Dr. Martin Dysart ist ein erfolgreicher Psychiater. Eines Tages erscheint Dora Strang in seiner Praxis und stellt ihm ihren Sohn Alan vor. Alan verstümmelt immer wieder auf grausamste Weise Pferde an den Augen, sodass die Tiere erblinden. Bei Dysarts Gesprächen mit Alan wird allmählich klar, dass die Mutter der eigentliche Grund für die grausame Obsession des Jungen ist. Zu seiner Überraschung kommt Dysart während der Therapie mit Alan eigenen verdrängten Problemen auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (Martin Dysart) Peter Firth (Alan Strang) Colin Blakely (Frank Strang) Joan Plowright (Dora Strang) Harry Andrews (Harry Dalton) Eileen Atkins (Hesther Saloman) Jenny Agutter (Jill Mason) Originaltitel: Equus Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Peter Shaffer, Peter Shaffer Kamera: Oswald Morris Musik: Richard Rodney Bennett Altersempfehlung: ab 16