Slovenija 1 14:50 bis 17:00 Western Der letzte Befehl USA 1959 20 40 60 80 100 Merken Der spannende Kavallerie-Western "Der letzte Befehl" ist eines der schönsten Beispiele für die Zusammenarbeit von Regie-Altmeister John Ford ("Früchte des Zorns", "Der schwarze Falke") und John Wayne, dessen Freund und Mentor Ford war. Nachdem er dem Schauspieler 1939 mit der Hauptrolle in seinem Western "Ringo" zum Durchbruch verhalf, wurde John Wayne - dessen Markenzeichen das unverwechselbare Wiegen der Hüften und der abschätzende Blick aus leicht zusammengekniffenen Augen waren - zum Inbegriff amerikanischer Männlichkeit und des Westerners schlechthin. Den Gegenpart des heroischen Arztes spielt William Holden ("Network", "Sabrina"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Col. John Marlowe) William Holden (Maj. Henry Kendall) Constance Towers (Hannah Hunter) Althea Gibson (Lukey) Judson Pratt (Sgt. Maj. Kirby) Ken Curtis (Cpl. Wilkie) Hoot Gibson (Sgt. Brown) Originaltitel: The Horse Soldiers Regie: John Ford Drehbuch: John Lee Mahin, Martin Rackin Kamera: William H. Clothier Musik: David Buttolph