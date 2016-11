ZDF 23:25 bis 00:10 Dokumentation ZDF-History Geliebt, gehasst, gefürchtet - Die US-Präsidenten und die Deutschen D 2016 2016-11-14 02:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die US-Präsidenten bewegen die Massen - auch bei uns. Wohl kaum ein anderer ausländischer Regierungschef schafft es, Hunderttausende zu mobilisieren - teils aus Liebe, teils aus Protest. "ZDF History" beleuchtet eine lange Beziehung zwischen Zuneigung und Zorn: Von Kennedy und Obama, denen die Herzen der Deutschen zuflogen, bis zu Reagan und Bush, den während ihrer Amtszeit wohl unbeliebtesten US-Präsidenten in Deutschland. Doch manchmal gibt es auch die "Liebe" auf den zweiten Blick: Anfangs als Cowboy verspottet, als kalter Krieger geschmäht und gefürchtet, gilt Ronald Reagan heute als geachteter Staatsmann und einer der größten Präsidenten überhaupt - und das nicht nur in Amerika. "ZDF History" zeigt in "Geliebt, gehasst, gefürchtet" wie Politiker von jenseits des Atlantiks die Menschen hier bewegen und emotionalisieren - im Guten wie im Bösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 70 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 70 Min.