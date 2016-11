RTL II 21:15 bis 00:15 Reportage Deutschland im Shopping-Fieber: Die Verkaufsschlager des Jahres! D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Amiaz Habtu begibt sich für uns auf eine Zeitreise durch das Jahr 2016 und präsentiert die Verkaufsbestseller aus allen vier Jahreszeiten. Er spricht mit Kunden, Verkäufern und Experten aus Einkauf, Markt- und Trendforschung. Dabei versucht er herauszufinden, warum ein Hype um gewisse Produkte entsteht, wie beispielsweise der um vegetarische und vegane Produkte. Im Jahr 2016 waren mehr als 20 Prozent aller neuen Produkte in der Wursttheke fleischlos. Der Lebensmitteleinzelhandel hat in diesem Bereich seinen Umsatz verdoppelt. Wie kommt es zu derartigen Trends und inwiefern beeinflussen uns Prominente in unserem Kaufverhalten? Diese und viele weitere Fragen sollen geklärt werden. Unterstützung erhält Amiaz Habtu von einer Testfamilie, die unter anderem Mähroboter und E-Bikes genauer unter die Lupe nimmt und herausfindet, ob die Geräte den Alltag wirklich erleichtern. Auch Aaron Troschke mischt sich wieder unters Volk und findet heraus, ob der deutsche Mann tatsächlich so viel Antifaltencreme im Bad hat, wie es die Zahlen vermuten lassen. Außerdem will er wissen, ob Fitnesstracker wirklich eine gute Investition sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland im Shopping-Fieber: Die Verkaufsschlager des Jahres!