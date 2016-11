RTL II 20:15 bis 22:30 Thriller Daylight USA 1996 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Flucht vor der Polizei rast eine Gruppe Juwelendiebe in den New Yorker Holland-Tunnel, der Manhattan mit New Jersey verbindet. Als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verliert rammt er einen Tanklastzug, der mit hochexplosiven Chemikalien beladen ist. Die darauf folgende Explosion löst ein Inferno aus und bringt beide Eingänge des Tunnels zum Einsturz. Für die Überlebenden besteht nur wenig Hoffnung. Die Wände sind von Rissen durchzogen, durch die unaufhaltsam eiskaltes Wasser aus dem darüber liegenden Hudson River eindringt. Die Behörden sehen keine Chance mehr, die eingeschlossenen Menschen noch zu retten. Nur der ehemalige Leiter der Rettungstruppen Kit Latura, der nach einem Unglück bei einer früheren Rettungsaktion aus dem Dienst entlassen wurde, will diesmal nicht so einfach aufgeben. In einer waghalsigen Aktion dringt er alleine durch das Belüftungssystem des Tunnels zu den wenigen Überlebenden vor. Doch sein Plan, die Decke des Tunnels durch eine kontrollierte Explosion zum Einsturz zu bringen scheitert. Verzweifelt sucht er nach einem anderen Weg, die Menschen in Sicherheit zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Kit Latura) Amy Brenneman (Madelyne Thompson) Viggo Mortensen (Roy Nord) Dan Hedaya (Frank Kraft) Jay O. Sanders (Steven Crighton) Karen Young (Sarah Crighton) Claire Bloom (Eleanor Trilling) Originaltitel: Daylight Regie: Rob Cohen Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: David Eggby Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12

