Adam Sandler sitzt in dieser Komödie am Drücker: Michael Newman ist ein Workaholic der übelsten Sorte und ständig in Zeitnot. Durch Zufall erhält er eine Universalfernbedienung, mit der sich nicht nur sein Fernseher steuern lässt, sondern auch sein Leben. Nun kann er das Gebell seines Hundes leiser schalten, unliebsame Abschnitte seines Lebens überspringen und die schönen Augenblicke zurückspulen. Aber dann geht die Fernbedienung kaputt und er verliert die Kontrolle. In Google-Kalender eintragen