SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Kommissar Rex Der Vollmondmörder D, A 2000 2016-12-11 14:40 16:9 Dolby Digital Merken Zwei Frauen sind bereits Opfer eines Mörders geworden. Einziger Anhaltspunkt: Der Killer schlägt immer bei Vollmond zu und legt seine Opfer auf Friedhöfen ab. In dieser Nacht ist es wieder so weit: Die Polizei überwacht sämtliche Friedhöfe, doch trotzdem entdeckt man an einem abseits gelegenen Grabmal im Wiener Wald die Leiche der jungen Kunststudentin Judith Geiger. Brandtners erster Verdacht fällt auf den Kunstprofessor Paul Mandl, der mit Judith eine Affäre hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Viktor Schefé (Kurt Schima) Krista Stadler (Doris Clemens) Mathieu Carriére (Paul Mandl) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Birgit Gudjonsdottir Musik: Peter Wolf Altersempfehlung: ab 12