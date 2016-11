SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Kommissar Rex Das Millionenpferd D, A 2000 16:9 Dolby Digital Merken Eines Morgens wird die zerschundene Leiche eines Mannes in der Koppel eines Zuchtbullen gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Unbekannte an einem Genickbruch starb und in die Koppel gelegt wurde, um den Mord zu vertuschen. Während der Tote als Stallbursche Josef identifiziert wird, erhält Brandtner die Meldung, dass das teure Springpferd Sirius vom Reiterhof der Hermine Latzki entführt worden ist. Bleibt die Frage: Wie hängen der Mord und die Entführung zusammen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Martin Weinek (Fritz Kunz) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Lisa Kreuzer (Hermine Latzki) Gunnar Kolb (Gerhard Stein) Henry Meyer (Arthur Stein) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Zingler, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Dieter Chill Musik: Peter Wolf Altersempfehlung: ab 12