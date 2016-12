ProSieben 23:35 bis 02:25 Show Galileo Big Pictures: Unglaubliche Momente D 2015 16:9 HDTV Merken Am Haken: Die Füße an einem Seil fixiert, die Augen verbunden baumelt ein Nashorn hoch über der afrikanischen Steppe - und wird von einem Hubschrauber hunderte Meter weit durch die Luft geflogen. Was hinter der ungewöhnlichen Luftfracht steckt und ob der Dickhäuter sicher wieder gelandet ist? Bei "Galileo Big Pictures: Unglaubliche Momente" zeigt Aiman Abdallah 50 intensive Bilder und erzählt ihre erstaunlichen Geschichten. Wie die von Harrison Okene: Unter Wasser reckt sich im Licht eines einzelnen Scheinwerfers eine Hand scheinbar leblos einem Taucher entgegen, ihr Besitzer bleibt in der trüben Dunkelheit des Schiffswracks verborgen. Plötzlich packt sie zu. Welche dramatischen Ereignisse stecken hinter der Horror-Szene und konnte Harrison Okene aus seiner Lage befreit werden? Bei "Galileo Big Pictures: Unglaubliche Momente" zeigt Aiman Abdallah 50 intensive Bilder und erzählt ihre erstaunlichen Geschichten. Wie die von Harrison Okene: Unter Wasser reckt sich im Licht eines einzelnen Scheinwerfers eine Hand scheinbar leblos einem Taucher entgegen. Plötzlich packt sie zu. Welche dramatischen Ereignisse stecken hinter der Horror-Szene und konnte Harrison Okene aus seiner Lage befreit werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures