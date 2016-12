ProSieben 03:55 bis 05:25 Horrorfilm Echoes 2 - Stimmen aus der Zwischenwelt USA, CDN 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ted Morgan, Captain bei der US-Army, kehrt nach einem Einsatz zurück in seine Heimat. Ehefrau Molly und Sohn Max freuen sich auf ihn, doch die Zeit im Irak hat ihn verändert: Ted wird von Schuldgefühlen geplagt, weil seine Truppe eine Familie irakischer Zivilisten getötet hat. Bei dem Vorfall kam auch einer seiner Freunde ums Leben. Seitdem wird Ted von schrecklichen Visionen der Toten gequält und bedrohliche Zukunftsahnungen verfolgen ihn ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Lowe (Ted Cogan) Marnie McPhail (Molly Cogan) Ben Lewis (Max Cogan) Tatiana Maslany (Sammi) Shawn Roberts (Luke) Vik Sahay (Farzan) Colin Williams (Drexel) Originaltitel: Stir of Echoes: The Homecoming Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Ernie Barbarash Kamera: François Dagenais Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 16