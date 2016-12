ProSieben 00:30 bis 02:15 Thriller The Happening USA, IND 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der engagierte Lehrer Elliot Moore hat Probleme mit seiner Ehefrau Alma, da sich diese in letzter Zeit merkwürdig verhält. Doch das Problem wird in den Hintergrund gedrängt, als sich eines Tages Berichte über Massensuizide im Nord-Osten der USA mehren: ein mysteriöses Phänomen, das sich aus den Metropolen rasant über die ganze Welt verbreitet. Elliot will mit Alma und seinem Freund Julian fliehen, doch die Epidemie greift weiter um sich. Der Kampf ums Überleben beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Elliot Moore) Zooey Deschanel (Alma Moore) John Leguizamo (Julian) Betty Buckley (Frau Jones) Spencer Breslin (Josh) Robert Bailey Jr. (Jared) Ashlyn Sanchez (Jess) Originaltitel: The Happening Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16