Sky 1 18:10 bis 18:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Folge: 68 Mein bester Freund heiratet USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Turks und Carlas Hochzeit steht endlich bevor. Aber während Carla in der Kirche wartet, wird Turk bei einer Notoperation festgehalten und danach fährt er auch noch zur falschen Kirche. Als er endlich bei seiner Hochzeitsgesellschaft ankommt, ist der Termin bereits verschoben und seine Braut stocksauer. Ebenfalls sauer ist Elliott, der J.D. den Laufpass gegeben hat. Alle Versuche J.D.s, ihre Freundschaft zu retten, machen sie nur noch wütender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Eric Weinberg, Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12