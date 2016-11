ProSieben 20:15 bis 23:00 SciFi-Film Die Bestimmung - Divergent USA 2014 Nach dem Roman von Veronica Roth 2016-11-28 07:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kate Winslet in einer packenden Science-Fiction-Verfilmung mit Blick in die Zukunft: Nach einem Krieg ist Chicago vom Rest der Welt isoliert und versucht sich an einem neuen Gesellschaftssystem: Jede Person muss, je nach vorherrschender Charaktereigenschaft, einer von fünf Gruppen zugeteilt werden. Tris passt jedoch zu drei Fraktionen - damit ist sie eine "Unbestimmte". Da diese als gefährlich für das System gelten, muss das tapfere Mädchen von nun an um sein Leben fürchten. Im postapokalyptischen Chicago der Zukunft gehört jeder Bürger einer von fünf Kasten an. Die friedliebenden Amite kümmern sich um die Landwirtschaft. Während die gelehrten Ken für die Wissenschaft zuständig sind, sind es die unbestechlichen Candor für die Justiz. Die 16-jährige Tris kommt aus einer Familie der selbstlosen Altruan, die neben der Wohlfahrt auch mit der Regierung beauftragt sind. Insgeheim bewundert sie die sportlich aktiven, paramilitärischen Ferox, die für die Sicherheit ausgebildet werden. Niemand darf wissen, dass Tris eine "Unbestimmbare" ist - denn diese stellen das ganze Kastensystem in Frage. Als sie sich den Ferox anschließt, hat sie zunächst große Probleme. Die knallharte Ausbildung überlebt sie nur durch die Hilfe des Ausbilders Four, der immer mehr zu ihrem Verbündeten wird. Doch als sie erfährt, dass die machthungrige Ken-Anführerin Jeanine mit Hilfe der Ferox alle Altruan töten will, muss sich Tris erneut entscheiden: Sie erkennt, dass nur ihr freier Wille den Menschen helfen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Beatrice "Tris" Prior) Theo James (Tobias ?Four? Eaton) Kate Winslet (Jeanine Matthews) Ashley Judd (Natalie Prior) Jai Courtney (Eric) Ray Stevenson (Marcus) Zoë Kravitz (Christina) Originaltitel: Divergent Regie: Neil Burger Drehbuch: Evan Daugherty, Vanessa Taylor Kamera: Alwin H. Kuchler Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 12

