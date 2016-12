kabel eins 03:50 bis 04:35 Magazin K1 Magazin Zurück im "Bella Rosa" - wie geht es Wirt Pietro? D 2016 16:9 HDTV Merken Vor zwei Jahren eröffnet Pietro Cialona in Heubach in Baden-Württemberg das Restaurant "Bella Rosa". Im ersten Jahr lief es für den gebürtigen Sizilianer noch ganz gut, mittlerweile schreibt Pietro aber nur noch rote Zahlen und muss um seine Existenz bangen. Frank Rosin gibt professionelle Unterstützung, doch kann der Sternekoch wirklich etwas bewirken und aus Pietro einen richtigen "Chef" machen? Und: Das beliebteste Nudel-Fertigprodukt im Check In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: K1 Magazin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 438 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 203 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 168 Min. Teufelsbraten

Drama

Das Erste 02:55 bis 04:25

Seit 83 Min.