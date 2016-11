TF1 23:10 bis 00:10 Sonstiges Le debrief Stereo Live 16:9 HDTV Merken Juste après le débat de l'entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre, les analyses, les compléments et les enjeux de cette ultime confrontation d'idées. En compagnie de ses invités, Anne-Claire Coudray revient sur les moments les plus significatifs de ce rendez-vous, qui a permis aux deux candidats sortis du premier tour de s'exprimer sur leur projet respectif. Economie, sécurité, politique extérieure, environnement : tous les domaines de la vie du pays seront examinés à la lumière des propositions faites par les deux personnalités politiques encore en lice. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne-Claire Coudray Gäste: Gäste: Christophe Jakubyszyn