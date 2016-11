Schweiz 1 05:30 bis 06:30 Diskussion Sternstunde Philosophie Präsident Trump - Albtraum oder Weckruf? Präsident Trump - Albtraum oder Weckruf? CH 2016 2016-11-19 08:55 Stereo HDTV Merken Wider alle Erwartung - und scheinbar auch alle Vernunft - wurde Donald Trump am vergangenen Dienstag zum Präsidenten der USA gewählt. Steht Trumps Triumph beispielhaft für eine grundlegende Strukturveränderung der westlichen Demokratien, wie sie derzeit auch in Europa zu beobachten ist? Für eine neue Ära der postfaktischen Politik und des ressentimentbefeuerten Populismus? Oder stellt sein Triumph schlicht einen Sieg der Demokratie und ihrer unbändigen Erneuerungskräfte dar? Diese Fragen diskutiert Gastmoderator Wolfram Eilenberger mit dem US-amerikanischen Kulturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht, der Politologin Patrizia Nanz und dem Philosophen Volker Gerhardt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Eilenberger Gäste: Gäste: Hans Ulrich Gumbrecht (US-amerikanischer Kulturwissenschaftler), Patrizia Nanz (Politologin), Volker Gerhardt (Philosoph) Originaltitel: Sternstunde Philosophie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 299 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 59 Min.