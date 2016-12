Sat.1 22:15 bis 23:15 Reportage Mega! Hotels Der goldene Palast - das Emirates Palace Abu Dhabi D 2016 16:9 HDTV Merken In Abu Dhabi wurde 2005 ein Prunk-Palast für 3 Milliarden Dollar erbaut, der bis heute seinesgleichen sucht: Das Emirates Palace. Auf einer Fläche von einer Million Quadratmetern gibt es hier die volle Dröhnung Luxus. 302 Zimmer und 116 Suiten, eine glamouröser als die andere! Das Emirates Palace ist das einzige echte Palasthotel der Welt - hier ist alles Gold was glänzt. Wir durften einen Blick hinter die Türen werfen, der bisher nur Eingeweihten vorbehalten war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega! Hotels