Sat.1 01:00 bis 01:50 Krimiserie Navy CIS Neu im Team USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf eine Navy-Anwältin wird ein Attentat verübt. Gibbs und seine Leute finden heraus, dass die Attacke in Zusammenhang mit dem NCIS-Agenten Nick Torres steht, der seit einigen Monaten als verschollen gilt. Um die Ermittlungen schneller vorantreiben zu können, bittet Gibbs die NCIS-Ausbilderin Alex Quinn in sein Team. Schon bald deutet sich an, welche Rolle Nick Torres bei dem Sprengstoffanschlag spielte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Wilmer Valderama (Nick Torres) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12