Sat.1 13:40 bis 15:40 Komödie Zuhause ist der Zauber los USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Welt von Evan Danielson dreht sich ausschliesslich um seine Arbeit. Als erfolgreicher Finanzchef weiss er alles über Aktienkurse und Börsentrends, aber wenig über seine bezaubernde Tochter Olivia. Während Evan seine Freizeit seinem BlackBerry widmet, beratschlagt Olivia sich unter ihrer "Goo Gaa"-Zauberdecke mit Moopida und Koopida, zwei Prinzessinnen, die zu allem eine Meinung haben - eine sehr wertvolle Meinung, wie sich herausstellt. Als Evan Prognosen im Job fehlschlagen und sein ärgster Konkurrent, der Möchtegern-Indianer Johnny "Whitefeather" alles daran setzt, ihm den Rang abzulaufen, entführt Olivia ihren verzweifelten Vater in ihre Zauberwelt. Äusserst verblüfft muss dieser feststellen, dass die Prinzessinnen auch ein sehr gutes Händchen für Finanzen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Evan Danielson) Thomas Haden Church (Johnny Whitefeather) Yara Shahidi (Olivia Danielson) Nicole Ari Parker (Tricia Danielson) Ronny Cox (Tom Stevens) Stephen Rannazzisi (Noah Kulick) DeRay Davis (John Strother) Originaltitel: Imagine That Regie: Karey Kirkpatrick Drehbuch: Ed Solomon, Chris Matheson Kamera: John Lindley Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 6

