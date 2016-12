Sat.1 20:15 bis 22:15 Komödie Santa Clause - Eine schöne Bescherung USA 1994 2016-12-04 15:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Comedian Tim Allen in einer herrlichen Weihnachtskomödie. Der Weihnachtsmann fällt vom Haus des Marketingchefs Scott (Tim Allen) – und ist nicht mehr einsatzfähig. Widerwillig übernimmt Scott seinem Sohn zuliebe den Job als Santa Claus. Doch mit dem Überziehen des Weihnachtsmann-Kostüms verändert er sich nicht nur äußerlich ... Der perfekte Film, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus) Judge Reinhold (Dr. Neil Miller) Wendy Crewson (Laura Calvin Miller) Peter Boyle (Mr. Whittle) Eric Lloyd (Charlie Calvin) David Krumholtz (Bernard der Elf) Larry Brandenburg (Det. Nunzio) Originaltitel: The Santa Clause Regie: John Pasquin Drehbuch: Steve Rudnick, Leo Benvenuti Kamera: Walter Lloyd Musik: Michael Convertino