Sat.1 22:55 bis 23:55 Dokumentation Top Ten! Der Geschmacks-Countdown Die süßesten Versuchungen D 2016 16:9 HDTV Merken Wussten Sie, was die teuerste Tortenbäckerin der Welt verdient, wie die Prinzenrolle produziert wird und welcher Kuchen in Deutschland am häufigsten gebacken wird? In den Top Ten der süßesten Versuchungen zeigen wir Ihnen die exklusivsten und kreativsten Backwerke zum Staunen und Nachbacken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Top Ten! Der Geschmacks-Countdown