Sat.1 22:15 bis 00:25 Actionfilm Duell der Magier USA 2010 2016-11-27 13:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der große Magier Balthazar Blake beschützt die Metropole New York seit langer Zeit vor dem Bösen, aber eines Tages braucht er Hilfe im Kampf gegen seinen Erzfeind Maxim Horvath. Blake meint, in dem eher unauffälligen und vermeintlich durchschnittlichen Studenten Dave Stutler den richtigen Mann gefunden zu haben und bietet ihm an, ihn die hohe Kunst der Magie zu lehren. Dave ist zunächst widerwillig, lässt sich aber schließlich auf das größte Abenteuer seines Lebens ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Dave Stutler) Nicolas Cage (Balthazar Blake) Alfred Molina (Maxim Horvath) Teresa Palmer (Becky Barnes) Monica Bellucci (Veronica) Alice Krige (Morgana) Gregory Woo (Sun-Lok) Originaltitel: The Sorcerer's Apprentice Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Lawrence Konner, Mark Rosenthal, Matt Lopez Kamera: Bojan Bazelli Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12

