TV5 21:01 bis 22:24 Sonstiges Mon père, la révolution et moi CH, TRK 2013 Que reste-t-il des idéaux révolutionnaires du début des années 1970 - À travers le portrait de son père, militant turc d'extrême-gauche, Ufuk Emiroglu part à la recherche des utopies passées et de ceux qui les ont défendues et confronte son père à ses rêves autour d'une société plus juste... Originaltitel: Mon père, la révolution et moi Regie: Ufuk Emiroglu Drehbuch: Ufuk Emiroglu