TV5 12:32 bis 13:25 Sonstiges Cavanna, même pas mort F 2013 On connaît peu François Cavanna. Cette pensée fugitive est à l'origine du portrait que lui consacrent Nina et Denis Robert. Le journaliste et dessinateur français a pourtant influencé plusieurs générations d'écrivains et d'humoristes. Retour sur le parcours littéraire et artistique du cofondateur de ''Hara-Kiri'' et de ''Charlie Hebdo''. Originaltitel: Cavanna, même pas mort Regie: Denis Robert